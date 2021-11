Washington (AFP). Obama va présenter un plan de fermeture de la prison de Guantanamo

M. Obama devrait dévoiler un nouveau plan pour la fermeture de la prison controversée située sur l'île du Cuba. Il avait fait de la fermeture du centre de détention, ouvert en janvier 2002 par le président George W. Bush dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 et de l'intervention menée par les Etats-Unis en Afghanistan, une de ses promesses de campagne. M. Obama fait face à un Congrès dominé par ses adversaires républicains, qui sont vent debout contre une fermeture du site. Il reste à ce jour 91 détenus dans la prison, dont 34 qui ont vu leur transfèrement approuvé par les autorités. Elle en a accueilli jusqu'à 680 à son pic d'activité en 2003. L'an dernier, le Pentagone avait envoyé une équipe d'experts visiter des sites aux Etats-Unis pouvant accueillir ces détenus après la fermeture de la prison. Un rapport, préparé par le Pentagone et qui devait être remis mardi au Congrès américain, devrait notamment détailler le coût estimé de leur détention pour chaque site. Parmi les sites envisagés figurent le Consolidated Naval Brig de Charleston (Caroline du sud, sud-est), Fort Leavenworth (Kansas, centre) et la prison fédérale de haute sécurité de Florence (Colorado, ouest).

