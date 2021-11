Paris (AFP). Six nations: Smith, dindon de la farce, recalé à l'entrée des Bleus

Il suffisait pourtant de se rendre sur la page Wikipedia de David Smith, l'explosif ailier de poche tarnais, pour se rendre compte que le joueur avait déjà par le passé tapé dans l'oeil d'un sélectionneur, celui de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à 7. C'était en 2008 et Smith, alors pensionnaire de la franchise des Auckland Blues, avait disputé une étape du Circuit mondial à Edimbourg, vêtu du maillot noir. Pourtant, à la suite des blessures samedi en Top 14 de Marvin O'Connor et Teddy Thomas, la FFR a bien donné le feu vert à Guy Novès, patron des Bleus, pour appeler Smith et le Parisien Djibril Camara, afin de préparer dès dimanche un périlleux déplacement au pays de Galles vendredi. Même si quelques joueurs plus expérimentés auraient tout aussi bien pu postuler (Sofiane Guitoune, Noa Nakaitaci, Brice Dulin), la main tendue à Smith s'inscrivait dans une forme de logique. Dès l'été 2014, le précédent sélectionneur Philippe Saint-André l'avait inscrit dans une liste de 74 joueurs à suivre, sur la foi de documents officiels assemblés par la FFR à son sujet. - La 'révélation' de Smith - De plus, le Castrais, arrivé de Toulon à l'intersaison, est un des grands animateurs du championnat depuis 2011. Meilleur réalisateur l'an passé avec 16 essais, il a été encore très actif samedi face à Clermont. Ce n'est pourtant qu'après son arrivée à Marcoussis, où les Bleus se rassemblaient dimanche, que la FFR a commencé à réaliser son erreur. Et la solidité des premiers documents n'a pas résisté à l'épreuve des faits. Selon la version fédérale, il a cependant fallu attendre que Smith "révèle" son passage chez les hommes en noir pour faire machine arrière, une information qui semblait pourtant accessible à tout internaute. Dans son cas, le règlement parfois abscons de World Rugby, l'organe suprême du jeu, est assez limpide: "Un joueur qui a joué pour (...) la première équipe nationale à VII ne remplit pas les conditions de qualification requises pour jouer au sein de la première équipe nationale à XV ou la deuxième équipe nationale à XV ou la première équipe nationale à VII d'une autre Fédération." Le service international de la FFR a donc dû officiellement signifier à Smith qu'il n'était "pas éligible pour la sélection avec le XV de France" et qu'il "sera libéré dès lundi matin." Au grand dam de Guy Novès qui devra donc lui trouver un suppléant, à cinq jours d'une rencontre cruciale censée entretenir l'encourageante dynamique née des victoires contre l'Italie (23-21) et l'Irlande (10-9). - Camara, bon pour le service - Il n'y a en revanche aucun doute concernant Camara, qui restera bien à Marcoussis au moins jusqu'à mercredi, date de l'envol des Bleus pour Cardiff. S'il n'a jamais été appelé en Bleu, Camara, âgé de 26 ans, est toutefois un habitué de Marcoussis puisqu'il a fréquenté les équipes de France chez les jeunes et a fait partie du pôle France en 2006-2007, aux côtés de Yoann Maestri, Morgan Parra, Wesley Fofana ou encore Mathieu Bastareaud. Evoluant à l'arrière ou à l'aile, Djibril Camara, puissant et rapide, a été sacré champion de France avec le Stade Français l'an passé. Mais il s'est aussi fait remarquer par le passé par une certaine désinvolture, à l'image de ses trois contrôles antidopage manqués qui lui avaient valu six mois de suspension en 2012. Une époque a priori révolue pour celui qui a su s'affirmer comme un maillon fort de son club sur le chemin du titre 2015. Il retrouvera chez les Bleus plusieurs de ses partenaires parisiens, mais devra cravacher pour bousculer la hiérarchie.

