Londres (AFP). GB/UE : Boris Johnson annonce faire campagne pour le Brexit, revers pour Cameron

"Je ferai campagne pour partir" de l'Union européenne, a annoncé Boris Johnson dans une allocution devant son domicile à Londres, tout en précisant qu'il ne participerait pas à des débats télévisés contre son parti. "Compte tenu du temps qu'il avait, (David Cameron) s'est très bien débrouillé" dans sa renégociation avec ses partenaires européens, a salué M. Johnson. "Mais je pense que personne ne peut prétendre que (cet accord) est une réforme fondamentale de l'UE ou de la relation de la Grande-Bretagne avec l'UE", a-t-il ajouté. Le maire de Londres a confié avoir eu beaucoup de mal à prendre cette décision, lui qui a dit "aimer l'Europe" et la ville de Bruxelles, où il a longtemps vécu. "Il ne faut pas confondre les merveilles de l'Europe, les vacances en Europe, la nourriture fantastique et les amitiés, etc. et un projet politique qui est en marche depuis des décennies et menace maintenant d'échapper au contrôle démocratique", a-t-il expliqué. Son entrée en campagne dans le camp des partisans du Brexit constitue un véritable revers pour David Cameron qui avait jusqu'ici réussi à éviter la défection des principales personnalités du Parti conservateur, comme la ministre de l'Intérieur Theresa May. Le Premier ministre avait d'ailleurs tenté de le rallier plus tôt dans la journée à l'occasion d'une interview dans l'émission politique dominicale de la BBC. "Je voudrais dire à Boris ce que je dis à tout le monde, à savoir que nous serons plus en sécurité, plus forts et plus prospères dans l'Union européenne", avait-il dit.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire