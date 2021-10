Idées loisirs Normandie : Week-end du 11 et 12 juin

C'est aujourd'hui le 57ème congrès départemental annuel des Sapeurs Pompiers de la Manche. La ville-hôte 2011 est Saint Lô. 400 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires seront réunis pour cet événement. L'occasion aussi de faire découvrir au grand public les véhicules d'intervention qu'ils croisent au quotidien. Un professionnel expliquera son fonctionnement. Plus de 25 véhicules vous seront présentés ce matin jusqu'à 14h sur le parking de l'IUT de Saint Lô, rue de l'exode et puis cet après-midi de 15h à 19h place du Général de Gaulle ace à l'hôtel de ville. Vous avez pu entendre les pompiers tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous.





Créa vous présente ces spectacles de fin d'année tout au long de la journée. Depuis plusieurs mois, les élevés ont participé aux ateliers cirque et théâtre. Ils vous montrent leurs prouesses à 10h30, 11h45, 14h et 15h pour le cirque, 18h et 20h30 pour le théâtre. Les séances sont gratuites.







Jusqu'à lundi, Mortain accueille l'académie Viole de Gambe et Luth. Les meilleurs luthiers du Pays s'y donnetn RDV pour vous faire découvrir ces instruments un peu oubliés. Au programme, des concerts, des conférences mais aussi des cours. L'entrée est libre ça se passe à la médiathèque de 10h à 20h aujourd'hui, demain à 18h église du neufbourg et lundi à l'école de musique de Mortain à 17h pour le concert de clôture.





C'est demain la 20ème édition de la randonnée bleue et verte du Mt St Michel. Une randonnée pédestre qui attire 3000 randonneurs chaque année, dans la Baie du Mont Saint-Michel. Parcours de 44 km partant du Mont St-Michel et arrivant à Donville-les-Bains. Le 33 kms part de Saint-Jean-le-Thomas et arrive à Donville-les-Bains. Randonnée Jaune de 22 kms partant du parking de la cabane Vauban à Carolles et arrivant à Donville-les-Bains. Randonnées accessibles à partir de 11 ans. Inscription obligatoire. Les 1ers déaprts auront lieu à 8h30.





On termine avec ce rappel. Le country day qui devait avoir lieu demain à Tourlaville a été annulé. Il sera reporté à une date ultérieure non communiquée pour le moment.



Le festival Papillons de nuit a démarré hier sa 11ème édition à Saint Laurent de Cuves. Elle se poursuivra jusqu'à demain soir. Vous êtes nombreux à participer à l'aventure grâce aux places que nous vous avons offerte sur Tendance Ouest. Et votre radio normande fait encore plus puisque vous pourrez vivre comme hier le festival comme si vous y étiez. En direct du sud Manche, retrouvez les interviews des artistes, organisateurs, programmateurs, bénévoles et techniciens pour vivre les coulisses du festival. C'est en direct tout à l'heure de 12h à 19h avec Charles, également demain à la même heure. Et à cette occasion, les hits de Tendance Ouest sonneront Papillons de nuit puisqu'on vous diffusera la musique des artistes venus chanter ces 10 dernières années.





A Cherbourg, un repas théâtral vous est proposé tout à l'heure aux Châteaux du Cotentin. Un banquet de nourritures terrestres pour les yeux, les oreilles et la bouche commencera à 13h. Les prix sont entre 11 et 20 euros.







Aujourd'hui à Blainville sur Orne se déroulent les 7èmes rencontres Percu6mix. Performances d’ateliers amateurs , expositions et brocante d’instruments, atelier “bruicolage”, stands associatifs, terrasse musicale, spectacles et concerts en salle pour petits et grands. C'est toute la journée de 14h à 1h à l' Espace Culturel Paul Eluard, rue du stade, à Blainville-sur-Orne. Tarif de 10€, réduit à 6€.











Aujourd'hui c'est la fête de quartier de la Dollé à Saint Lô. C'est la kermesse de 14h à 19h avec maquillage, poneys, ateliers sportifs ou manuels par exemple. De 16h à 20h, spectacles en série des différents ateliers de la maison de quartier. Et puis venez vous détendre en soirée avec un apéritif offert à 19h30, un repas en plein air pour ceux qui ont réservé à la maison de quartier, le tout avec un concert de musique et danse country.



Depuis hier soir et jusqu'à lundi, ce sont les Mascarades de Dives sur mer ! 4 jours de fête pendant lesquels Dives sur Mer devient une Venise Normande. 4 jours de festivités sur le port et en centre ville avec la participation d’une centaine de costumés Vénitiens et de nombreuses animations pour toute la famille ! Venez découvrir le marché médiéval, ne manquez pas les défilés qui se succèdent aujourd'hui et demain. Un camp pirate sera reconstitué pour les plus jeunes sur le port Guillaume. Plusieurs bals sont aussi prévus ainsi que des animations médiévales. La plupart des animations sont gratuites , c'est jusqu'à lundi soir à Dives sur mer. Toutes les infos à retrouver sur dives-sur-mer.fr et tendanceouest.com car nous étions tout à l'heure avec les organisateurs.







Patrick Sébastien est de passage dans la région à Lisieux. Il fera son one-man show au parc des expositions ce soir à 21h. Vous pourrez voir en 1ère partie le grand orchestre de René Coll.







Demain, ce sont Les randonnées VTT et pédestres de l’UST Cycliste à Equeurdreville. L'an dernier 500 randonneurs avaient participé à cette manifestation. 3 Parcours seront proposés aux Vététistes sur des distances de 15 ,35 et même de 55 kms.

Les marcheurs auront au choix 2 distances de 10 ou 15 kms. Le départ des VTT commence à 8h30 demain et à 9h pour les piétons. Attention le casque est obligatoire pour les cyclistes. Inscription sur place sur le site de l'Agora d'Equerdreville, 5euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.







A Julouville, c'est aujourd'hui le raid Vauban. Une régate côtière réservée aux catamarans F18. Lieu de RDV : Cercle de voile de Jullouville.