Paris (AFP). LCI diffusée en gratuit sur le canal 26 de la TNT à partir du 5 avril

"Le passage de LCI sur la TNT gratuite à une date antérieure à celle du 5 avril aurait alourdi la préparation de l'ensemble des opérations à mettre en ?uvre et entraîné des risques pour le téléspectateur", explique le CSA dans son communiqué. La chaîne d'information en continu du groupe TF1 avait signé mercredi avec le CSA sa convention de diffusion, qui prévoit que la part d'antenne consacrée aux journaux et aux rappels de titres ne dépasse pas 30%. La Chaîne Info (LCI), fondée en 1994, va passer du numéro 48 de la TNT payante au numéro 26 sur la TNT gratuite, "à la suite des numéros déjà affectés aux chaînes de télévision nationales diffusées en clair", précise le CSA. Le canal 26 était jusqu'à maintenant inoccupé. Les Français auront ainsi accès à une troisième chaîne d'information gratuite, aux côtés de BFMTV et iTÉLÉ, avant l'arrivée de la chaîne d?information publique, prévue en septembre par la direction de France Télévisions.

