Les Robins des Bois de la guitare à Caen

Leur boutique de la rue de Falaise sert ainsi de dépôt-vente, mais aussi de lieu de réparation et de réglages. "Nous poursuivons deux objectifs : réhabiliter des guitares pour qu'elles soient à nouveau fonctionnelles et permettre au plus grand nombre de pouvoir jouer grâce à une politique tarifaire abordable", explique Mathias, passionné de guitare depuis qu'il y a 31 ans, il s'est intéressé à l'un de ses "camarades d'internat qui en jouait et qui était le seul à ne pas s'ennuyer."

Son et mécanique

A y regarder de plus près, les prix pratiqués sont effectivement imbattables. Ils n'ont pas oublié l'époque pas si lointaine où ils étaient de l'autre côté de la caisse. Les deux frères s'appuient sur leur réseau pour dénicher des perles à restaurer, avant de les proposer en boutique. Des amplis alimentent également les rayons. "Par contre, ne comptez pas sur nous pour qu'une ancienne guitare ressemble à celles qui sortent aujourd'hui, car l'histoire à ses charmes", prévient Cédric, plutôt dubitatif sur le rapport qualité-prix de certains équipements actuels. Ils aiment l'instrument, tant pour le son qui s'en extrait que pour la mécanique. En désosser une ou deux ne leur fait pas peur. "Une bonne guitare, même en mauvaise état, on le sent tout de suite à la prise en main, estime Mathias. Des réglages permettent ensuite de lui redonner sa pleine puissance". A Caen, ils sont les seuls à accepter d'en prendre deux pour n'en faire qu'une. Ou quand leur rémunération passe au troisième plan.

Pratique. 35 rue de Falaise à Caen. Tél. 09 81 92 92 84.