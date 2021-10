Tendance emploi du vendredi 10 juin

Retrouvez toutes ces offres sur www.pole-emploi.fr

Lieu: Granville (50)

Poste: Réceptionniste de camping

Contrat: interim 3 mois

Temps de travail:35h (travail samedi et dimanche, 6j/7)

Expérience: souhaitée 1 à 2 ans

Exigences: allemand correct, anglais très bon

Offre n° 853711I

Lieu: Caen (14)

Poste: Boulanger(e)

Contrat: CDI

Temps de travail:39h (travail samedi et dimanche, repos mardi, horaires en 3x8)

Expérience: souhaitée 5 à 10 ans

Exigences: CAP/BEP boulangerie

Offre n° 853696I

Lieu: Saint Pair sur mer (50)

Poste: Vendeur(se) grossiste de matériels et équipements

Contrat: interim 7 mois

Temps de travail: 35h

Expérience: souhaitée 2 ans

Exigences:

Offre n° 853679I

Lieu: Bretteville sur Odon (14)

Poste: Chauffeur(se)-livreur(se)

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience:2 ans en livraison

Exigences: permis C + FIMO et FCOS à jour et si possible CACES « grue auxiliaire » (R390) si non formation interne envisagée

Offre n° 658806I