The Voice 5: découvrez Anahy qui intègre l'équipe de Garou

A l’âge de 6 ans, elle enregistre son premier album (autoproduit), et fait quelques scènes. Un deuxième album suivra à 12 ans puis un troisième à 14 ans, produit par une maison de disque cette fois-ci.



Seulement depuis quelques années, la jeune femme a mis la musique de côté pour se consacrer à sa carrière professionnelle.



Elle devient agent de sécurité et se prépare à passer le concours d’agent de police.



Cette joueuse de football amateur n’oublie pas, pour autant, sa passion et continue à écrire et à composer chez elle.



Confiante, Anahy se sent aujourd’hui prête à renouer avec la scène et décide de tenter The Voice pour montrer aux coachs et au public l’étendue de son talent.