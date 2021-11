Des chaudières volées à Fleury-sur-Orne et revendues en Moldavie

En effet, ils déchargent des cartons d'une fourgonnette pour les ranger dans une voiture. Une patrouille de police, intriguée par leur comportement et par l'heure matinale, contrôle les véhicules. « Ce sont des cartons de vêtements », déclarent-ils. Mais il s'avère que ce ne sont pas moins de neuf chaudières neuves, sans aucune facture. « Je les ai acheté à des manouches, explique le propriétaire du fourgon, 200 euros chacune... » Alors que la valeur réelle de chaque chaudière est de 2000 euros. Les policiers trouvent également tournevis, clés à molette, pieds de biche...

Les deux hommes, l'un Moldave, le propriétaire du fourgon, l'autre Ukrainien, ont comparu devant le tribunal de grande instance de Caen, mercredi 17 février pour recel de biens provenant d'un vol par effraction. Le premier prétend être plombier et dispose de deux identités. Le second a été très opposant à donner ses empreintes digitales et ceci pour la même raison.

Après enquête, les casiers judiciaires des deux compères sont bien chargés : vols aggravés, association de malfaiteurs, recels en récidive. « Les chaudières étaient démontées dans des immeubles en construction, finit pas avouer le Moldave, mais moi, je ne vole pas, je recèle seulement. » Il est néanmoins condamné à six mois de prison ferme, à 1185 euros de dommages et intérêts à la société victime. Les chaudières sont évidemment confisquées. Son collègue, quant à lui est relaxé. « Je devais emporté les cartons en Moldavie, le contenu ne me regardait pas. Moi, mon kiff c'est le cannabis », a-t-il conclu.