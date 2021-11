Versailles (AFP). Sex-tape: première victoire pour Benzema, mais toujours pas de contact avec Valbuena

La magistrate a décidé de lever partiellement le contrôle judiciaire judiciaire imposé à la star du Real Madrid, "en supprimant l'interdiction d'entrer en contact avec Mathieu Valbuena", a annoncé jeudi le procureur de Versailles. "L'interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en examen" est en revanche "maintenue", a-t-il précisé. Cette décision est pour l'instant sans effet: le parquet a immédiatement interjeté appel, suspensif. C'est désormais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui doit se prononcer, à une date encore inconnue. La décision de la juge d'instruction apparaît d'ores et déjà comme une première victoire pour Benzema, depuis sa mise en examen le 5 novembre pour "complicité de tentative de chantage" et "participation à une association de malfaiteurs", infractions passibles de cinq ans d'emprisonnement. Jeudi matin, les avocats de Karim Benzema n'étaient pas joignables et le Real Madrid n'a pas souhaité faire de commentaire. Au c?ur de l'affaire, une vidéo intime de Valbuena récupérée par trois hommes, plus ou moins familiers des footballeurs, et qu'ils sont soupçonnés d'avoir utilisée pour tenter d'extorquer de l'argent au joueur de l'Olympique lyonnais. Benzema avait été approché par un ami d'enfance, Karim Zenatti, autre membre présumé de l'entreprise de chantage, qui lui avait demandé de convaincre Valbuena de payer. L'attaquant madrilène, originaire de la région lyonnaise, avait parlé de l'enregistrement à Valbuena le 6 octobre au centre d'entraînement des Bleus à Clairefontaine, selon lui de manière amicale, de manière pressante et menaçante selon l'accusation. - A nouveau sélectionnable en Bleu? - Par interviews et procès-verbaux interposés, Benzema a évoqué "un gros malentendu", alors que Valbuena a assuré que le Madrilène lui avait "fait peur" et "menti", notamment en affirmant avoir vu la fameuse vidéo. Jusqu'ici, la juge d'instruction Nathalie Boutard n'avait fait droit à aucune demande de Karim Benzema, qui souhaitait notamment une confrontation avec son coéquipier. Les intentions de la magistrate avaient toutefois évolué début février: elle avait d'abord à nouveau convoqué l'attaquant madrilène dans son bureau, puis avait interrogé le parquet quant à une éventuelle levée de son contrôle judiciaire, laissant ainsi entendre qu'elle y était favorable. Sous réserve de confirmation en appel, cette autorisation de côtoyer à nouveau Valbuena ouvre de sérieux espoirs pour Benzema de jouer l'Euro-2016, qui doit se dérouler en France du 10 juin au 10 juillet. La décision est particulièrement attendue par la Fédération française de football (FFF), qui avait déclaré Benzema non-sélectionnable en Bleu tant que sa situation judiciaire n'évoluerait pas, alors que les deux joueurs sont considérés comme des piliers de l'équipe de France. Or, la tenue d'un éventuel procès avant le championnat d'Europe des nations est illusoire, en raison de délais de procédure incompressibles. Le feuilleton avait déjà connu un rebondissement la semaine dernière, avec la remise en liberté de trois maîtres chanteurs présumés: Axel Angot, Younès Haas et Mustapha Zouaoui, alias "Sata", présenté comme le cerveau présumé de la tentative de chantage. L'ami d'enfance de Benzema, Karim Zenatti, demeure pour sa part en détention provisoire.

