France 2 séduit par l'histoire d'une Caennaise de 6 ans

Autre film, autre durée, autre titre... mais l'histoire reste la même. Sorti sur les écrans en 2014, le court-métrage "La leucémie de Mika" est devenu en ce début d'année "Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon", une production de 70 minutes, soutenue en grande partie par France 2. "J'avais déjà toutes les images car mon projet initial était de faire un film complet avant de réduire la voilure par manque de financement, annonce Bruno Romy, le réalisateur et père de l'héroïne du film, Mika, sa fille de six ans qui se bat en 2012 contre une leucémie. Il m'a ensuite fallu un an derrière pour assurer le montage".

"Mika va très bien"

Dans ce film très personnel, la réalité croise la fiction, les dessins de Mika réalisés lors de son hospitalisation, contrastant avec l'humour et la poésie si caractéristiques du réalisateur. L'histoire est narrée par quatre voix, contre une seule, celle de Mika dans le court-métrage. Ou quand le quotidien est bousculé par un diagnostic effrayant, avant des aller-retour incessants à l'hôpital.

Aujourd'hui âgé de 57 ans et natif de Dives-sur-Mer, Bruno Romy boucle là les dernières lignes d'un chapitre de sa vie qui aura duré trois ans. "Je vais pouvoir passer à autre chose ! Et puis surtout, Mika va très bien aujourd'hui et elle est fière de ce film. Elle s'y voit plutôt comme un personnage. Elle veut le montrer à ses copines."

Pratique. Diffusion sur France 2, le mardi 23 février à 22h30.