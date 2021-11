Hockey: pas de cinquième Coupe de la Ligue pour les Dragons de Rouen

Le début de match est légèrement à l'avantage des Rouennais mais rapidement, sur une attaque gapençaise c'est l'ancien joueur formé à Rouen Anthony Rech qui se retrouve seul dans l'enclave. Il récupère un palet libre et tire sans contrôle pour tromper Dany Sabourin pour la première fois dans cette rencontre après seulement 3,37 min de jeu.

Cinq minutes plus tard, les Rapaces doublent la mise sur une passe de derrière la cage de Camilo Miettinen pour Chad Langlais une nouvelle fois seul face au but pour le 2-0. Les deux équipes se quittent à la fin du premier tiers sur ce score de 2-0.

Le mauvais rêve va continuer pendant ce deuxième tiers. A dix minutes de jeu, Anthony Rech se retrouve une nouvelle fois esseulé devant le but rouennais et s'en va tromper Dany Sabourin sur une jolie feinte et qui le contourne pour le 3-0.

Les Dragons réagissent trop tard

Les joueurs de Fabrice Lhenry réagiront enfin après 15 minutes dans ce deuxième tiers sur un deux contre un bien géré par Loïc Lampérier qui réduit la marque à 3-1.

Au retour de la seconde pause, les Normands vont bénéficier de cinq minutes de supériorité numérique suite à une mauvaise charge de Karel Richter sur Olivier Labelle qui sera exclu du match. C'est à la fin de cette penalité que Sacha Treille va décocher un tir soudain du poignet qui trompe complètement le gardien gapençais à la sixième minute.

Revenus à 3-2, les Rouennais vont tout donner pour égaliser en sortant le gardien en fin de match mais les joueurs de Luciano Basile en profitent pour inscrire un quatrième et dernier but en cage vide.

Les Rapaces de Gap remportent donc cette dernière édition de la Coupe de la Ligue et leur deuxième trophée de leur histoire après le titre de champion de France la saison passée.

Quant aux Rouennais, ils ne remportent pas de quatrième trophée cette saison et vont devoir se reconcentrer dès vendredi 19 février avec le début des play-offs qui commencent sur la glace des Brûleurs de Loups de Grenoble.