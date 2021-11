Paris (AFP). Etre une femme ou d'origine africaine: pires scénarios pour trouver un emploi en France

"Les hommes sans ascendance migratoire ou d'origine européenne restent significativement avantagés sur le marché du travail", relève cette étude. "A caractéristiques égales, ils ont un accès privilégié à l'emploi, notamment au CDI à temps plein et ils bénéficient de salaires plus élevés", poursuit France Stratégie, organisme de réflexion rattaché à Matignon, qui s'est penché sur les inégalités "inexpliquées" sur le marché du travail, en fait imputables en partie à la discrimination (origine, sexe, résidence). Les hommes sans ascendance migratoire ou d'origine européenne sont mieux lotis que les hommes originaires des Dom (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion) et du continent africain, Maghreb compris, dont les salaires sont plus faibles, le "sur-chômage important" et l'accès aux postes les plus rémunérés "moindre". Quelle que soit l'origine, les hommes ont plus de chances que les femmes d'accéder aux 10% des salaires les plus élevés. Ces dernières "restent perdantes sur de nombreux tableaux: elles ont un taux d'activité plus faible, des salaires inférieurs à poste donné et un accès difficile aux postes les mieux rémunérés", souligne l'étude. De manière générale, les femmes rencontrent plus de difficultés à trouver un emploi que les hommes, même en étant davantage diplômées. Dans le détail, le taux de chômage chez les personnes originaires du continent africain est de 18% pour les hommes et 13% pour les femmes. Chez les hommes et femmes sans ascendance migratoire, il est à 6%. Avec une ascendance européenne, le taux passe à 6,5% pour les femmes et 6,6% pour les hommes. Parmi les personnes travaillant à temps partiel, les écarts en fonction des origines s'effacent sensiblement, avec un taux de chômage de 4% pour les hommes sans ascendance migratoire (7% pour les descendants d'immigrés Afrique-Maghreb) et de 28% pour les femmes de la même catégorie (29% pour les descendantes d'immigrés Afrique-Maghreb). L'enquête se base sur une étude de l'Insee portant sur un échantillon de 22,7 millions de personnes interrogées entre 1990 et 2014 en France métropolitaine. Elle porte sur des individus nés en France et âgés de 25 à 59 ans, dont 90% n'ont aucun parent immigré ou né dans les DOM; 1% sont natifs des DOM, 5% descendants d'immigrés européens et 4% d'immigrés africains y compris le Maghreb.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire