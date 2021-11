Plan de soutien à l'agriculture : 2 450 dossiers déposés dans la Manche

Depuis le mois de juillet dernier, une cellule d’urgence agricole a été activée dans la Manche pour examiner la mise en œuvre du plan de soutien à l'élevage, annoncé cet été par le gouverment.



Une nouvelle réunion, mercredi 17 février, en préfecture, a permis de faire un point de situation.



2 450 dossiers de demande d'aide au plan de soutien ont été déposés, 80 à 90 % sont recevables.



541 dossiers ont déjà été traités en urgence, ils concernent des exploitations au bord de la faillite et des jeunes agriculteurs récemment installés.



Le montant de l'aide se monte à 9 000 euros en moyenne pour les élevages porcins et 5 000 euros en moyenne pour les exploitations laitières, avec l'aide européenne.



Le plan de soutien à l'agriculture dans la Manche se monte à un peu plus de 9 millions d'euros.



