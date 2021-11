"Le convoi a commencé à entrer à Mouadamiyat al-Cham. Il s'agit de 35 camions transportant 8.800 sacs de farine, 4.400 rations de nourriture, en plus des aliments énergétiques et différents médicaments, et des équipements obstétricaux", a affirmé à l'AFP un responsable du Croissant rouge, Mouhanad al-Assadi, présent sur place.

