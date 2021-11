Caen : il menace de mort son grand-père avec un katana

Le 5 janvier dernier, ayant bu ensemble, une dispute éclate. Le vieil homme, lui reprochant de passer beaucoup de temps devant son ordinateur plutôt que de chercher du travail, le jeune s'énerve et casse la cafetière : « Ne fais pas de bordel chez moi ! Je veux que tu quittes ma maison ! »

Le jeune monte dans sa chambre, pour, a priori, aller y chercher ses affaires mais il redescend avec un katana. Il en menace son grand-père et l'attrape par le cou : « Tu vas crever ! »

Les gendarmes appelés, sont également menacés. Néanmoins, il leur remet son arme mais se débat, refusant l’éthylotest. Deux autres sabres sont trouvés sur les lieux.

Le prévenu a comparu mercredi 17 février devant le tribunal de grande instance de Caen pour menace de mort avec arme et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions : agression sexuelle, diffusion de messages pornos, dégradation et port d'armes. « Vous aviez l'interdiction de détenir des armes. », rappelle le procureur. « C'est ma collection personnelle. Des cadeaux. »

L'avocat de la défense plaide que le jeune homme a eu une enfance particulièrement difficile et qu'il venait d'apprendre qu'il était le fruit d'un inceste, son grand-père étant en fait son père biologique. « Il est d'une nature immature et impulsive, mais il fait des efforts, il ne boit plus depuis ce jour là »

L'individu a finalement été condamné à 8 mois de prison avec sursis, à 140 heures de travaux d’intérêt général ainsi qu'a une obligation de soins, une interdiction de fréquenter les débits de boissons. Ses armes lui sont confisquées et il ne doit plus approcher son grand-père.