Adele fait du photobomb avec ses fans!

Lorsque vous allez à Los Angeles, vous pouvez vous faire prendre en photo avec les oscars de plusieurs stars. Adele en a reçu un poursa chanson Skyfall qui illustrait le film Jams Bond du même nom.

Avec la complicité d'un animateur TV, Adele a campé derrière le décor de l'oscar et surgissait au dernier moment pour apparaitre sur la photo des touristes!

Elle allait ensuite dans le dos des fans pour s'y annoncer, notamment avec "Hello, it's me" (Salut, c'est moi) qui sont les premières paroles de son dernier titre "Hello"...

Une sacrée farceuse cette Adele, qui ne se prend visiblement pas la tête! Aimez-vous cette chanteuse?