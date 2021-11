Montréal (AFP). Le constructeur aéronautique Bombardier supprime 7.000 postes

"Cette réduction sera en partie compensée par de l'embauche dans certains domaines en croissance, notamment pour soutenir l'accélération de programmes et de projets stratégiques à l'échelle mondiale", ajoute la société dans un communiqué diffusé à l'occasion de ses résultats annuels. Bombardier a parallèlement annoncé avoir signé une lettre d'intention avec Air Canada portant sur la vente et l'achat de 45 moyen-courriers CSeries 300 avec des options sur 30 autres appareils de même type, dont les livraisons doivent débuter en 2019. Si Air Canada achète effectivement tous ces avions, la commande s'élèvera au prix catalogue à environ 3,8 milliards de dollars pour la partie ferme, précise un communiqué. Avec les options, elle s'élèverait à 6,4 milliards de dollars au total. Sur l'année 2015, le chiffre d'affaires de Bombardier s'est élevé à 18,17 milliards de dollars, en baisse de 9,6% sur un an. Le bénéfice hors éléments exceptionnels du groupe a quant à lui été divisé par près de deux à 326 millions de dollars. En résultat opérationnel, avant intérêts et impôts, le groupe affiche une perte de 4,84 milliards de dollars, contre 566 millions de dollars un an plus tôt.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire