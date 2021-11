Hockey: les Dragons de Rouen vers un quatrième trophée cette saison ?

Les Dragons de Rouen parviendront-ils à remporter un quatrième trophée cette saison ? Après le match des Champions remporté en tout début de saison face aux Gapençais, une nouvelle Coupe de France face à Grenoble début janvier et le titre européen en Continental Cup une semaine plus tard, les joueurs de Fabrice Lhenry se verraient bien accrocher une nouvelle fois la Coupe de la Ligue.

Les Dragons dans l'histoire du tournoi

En effet, avec six participations en finale de la compétition sur dix éditions, le RHE 76 est l'équipe qui a disputé le plus de finales pour quatre titres gagnés ( 2008, 2010, 2013 et 2014 ). Ce qui les met à égalité avec les Brûleurs de Loups de Grenoble. Face à des Rapaces pas habitués aux finales (la seule finale disputée jusqu'a maintenant pour le club reste la finale des play-offs remportée la saison dernière) disputeront pour la première fois de leur histoire la finale de la Coupe de la Ligue et pour la dernière fois également puisque la compétition disparaîtra à la fin de la saison.

Les joueurs de Fabrice Lhenry se verraient donc bien remporter une dernière fois ce trophée, ce qui en ferait l'équipe la plus titrée devant Grenoble.

Des confrontations toujours compliquées

Mais pour cela, il faudra batailler dur face à une équipe gapençaise qui est devenue une place forte du hockey français avec un premier titre de champion de France remporté la saison passée face à Epinal et une première place en saison régulière cette année devant ces mêmes Spinaliens.

De plus, chaque confrontation cette saison s'est avérée très serrée. Après la première rencontre remportée par les Dragons en match des champions, les joueurs de Luciano Basile étaient venus gagner le premier match de championnat en terre normande le 10 octobre dernier pour le compte de la 4ème journée (4-3). Toujours indécis, le match retour s'est révélé tout aussi palpitant puisque les Rouennais se sont imposés en mort subite 6-5, c'était fin janvier.

Un match qui devrait donc tenir toutes ses promesses et qui permettra au vainqueur d'aborder au mieux le début des play-offs qui commenceront vendredi 19 février pour le match 1 à Grenoble.