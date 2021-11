Le lieu s'est complété d'un espace muséographique. Au second étage duquel, désormais, une salle d'expositions et de concerts va voir le jour.

Ce sera le 16 avril prochain

La date de l'inauguration de la première exposition qui sera présentée dans la toute nouvelle salle de La Manufacture Bohin est déjà fixée. Ce ne sera pas n'importe quelle expo, puisqu'elle sera présentée dans le cadre de « Normandie Impressionniste ». Intitulée « Trait Portrait », elle présentera jusqu'au 26 septembre une quarantaine d'œuvres originales d'artistes, autour du portrait de Benjamin Bohin. Celui-là même qui a fondé l'usine d'aiguilles.

Du 4 au 30 octobre, ce sera ensuite « A l'assaut de la tapisserie de Bayeux », exposition d'une copie textile de la tapisserie de Bayeux, dans le cadre du 950ème anniversaire de la Bataille d'Hasting, dans le cadre de « Normandie Médiévale ».

Mais la salle se prépare également à accueillir des concerts. Didier Vrac, président de Bohin France :

La Manufacture Bohin : objectif 20 000 visiteurs en 2016 Impossible de lire le son.

Une première exposition « Artexture/ 8ème édition » sera également disséminée sur le parcours muséographique de La Manufacture Bohin, du 1er mars au 10 avril.

Le chantier a débuté lundi de la semaine dernière

135 000 euros de financement sont nécessaires rien que pour l'aménagement de cette nouvelle salle, au second étage des immenses bâtiments de l'usine ; un étage qui jusqu'à présent était resté vide. La Communauté de communes en financera le second œuvre. La Manufacture Bohin réglera une partie des aménagements. Un don est arrivé d'une fondation. Mais il est aussi lancé un appel au financement participatif, à hauteur de 15 000 euros, pour financer l'éclairage, le mobilier, le cloisonnage, la signalétique, …

Augmenter le nombre de visiteurs

L'objectif de cette nouvelle salle et de ses expositions temporaires et concerts et de faire revenir à la Manufacture, des visiteurs qui y seraient déjà passé, pour qu'ils y « découvrent quelque chose de nouveau ». Avec 16.000 visiteurs en 2015, l'impact économique de La Manufacture Bohin est déjà bien palpable. Serge Delavallée, président de l'office de tourisme des Pays de L'Aigle et de la Marche :

Davantage d'infos sur www.lamanufacturebohin.fr

Si vous souhaitez participer à la campagne de financement participatif, ce financement durera pendant seulement 40 jours, sur :

www.mymajorcompany.com/manufacture-de-bohin