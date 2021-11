Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG bat Chelsea 2-1 en 8e de finale aller

Ibrahimovic a ouvert le score sur coup franc direct (39e), Obi Mikel a égalisé pour le club anglais à la suite d'un corner (45e+1), et Cavani a marqué le but de la victoire dans un angle fermé quatre minutes après être entré en jeu (78e). Ligue des champions - 8e de finale aller A Paris (Parc des Princes): Paris SG (FRA) bat Chelsea (ENG) 2 à 1 (1-1) Spectateurs: 45.000 environ Temps: Froid et dégagé Pelouse: en bon état Arbitre: C. Velasco Carballo (ESP) Buts: Paris SG: Ibrahimovic (39), Cavani (78) Chelsea: Mikel (45+1) Avertissements: Paris SG: Ibrahimovic (19), Lucas (70), David Luiz (71) Chelsea: Mikel (38), Pedro (67)

