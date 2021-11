Bad Aibling (Allemagne) (AFP). Allemagne: l'accident de trains près de Munich causé par une erreur humaine

"Il n'y a aucun indice relatif à un problème technique. Il s'agit d'une erreur humaine", a indiqué le procureur de Traunstein (sud-ouest), en charge de l'enquête, lors d'une conférence de presse de la commission d'enquête sur les causes de l'accident. Le responsable de l'aiguillage le jour du drame a été inculpé pour homicides par négligence, blessures et intervention dangereuse dans le trafic ferroviaire, a indiqué le magistrat. "S'il avait respecté les règles (...) il n'y aurait pas eu de collision entre les trains", a-t-il ajouté. Onze personnes sont mortes dans le choc frontal entre deux trains régionaux, survenu mardi 9 février vers 07H00 (06H00 GMT) sur une ligne à voie unique entre Rosenheim et Holzkirchen, dans un bois situé à environ 60 km au sud-est de Munich (sud-ouest), la capitale de la Bavière. L'accident a également fait une vingtaine de blessés graves et une soixantaine de blessés plus légers.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire