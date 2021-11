Manche : les agriculteurs s'en prennent aux magasins Leclerc

Du fumier, des pneus et autres déchets sur les parkings ou les routes qui mènent aux magasins : la scène s'est répétée dans toute la Manche, lundi 15 et mardi 16 février. Les centres Leclerc d'Agneaux, Tourlaville, Coutances, Granville ou encore Querqueville ont été visés par des agriculteurs.

Des actions ont été conduites de nuit. A Querqueville, ce mardi 16 février, les agriculteurs ont dressé un barrage dès 5h du matin. Les clients qui le souhaitent peuvent passer... mais à pied. Le magasin a été fermé pendant la matinée.

"On ne veut pas d'aides financières, on veut des prix justes pour les producteurs" rappellent les agriculteurs. Ils reprochent notamment à l'enseigne Leclerc de ne pas avoir participé à la réunion de travail à Bercy, vendredi 12 février, en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Economie, qui a rassemblé les représentants de la grande distribution, les transformateurs et les producteurs.

De son côté, Michel Edouard Leclerc, le patron de l'enseigne, affirme sur son blog ne pas avoir été convié à cette réunion, car seules les fédérations (et non les enseignes) avaient été invitées.

Témoignages

- Bastien, ouvrier agricole : "Mon patron ne part jamais en vacances"

- Baptiste, 16 ans, en études agricoles, fils et petit fils d'agriculteurs

- Une compagne d'agriculteur : "mon conjoint ne se verse pas de salaire"