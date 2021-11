Beyrouth (AFP). Les Kurdes de Syrie ont conquis un important bastion rebelle

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes, ont pris lundi soir le contrôle de la ville de Tall Rifaat jusque là aux mains de rebelles islamistes, a précisé l'OSDH. Les FDS ont réussi à s'emparer de toute la ville malgré la poursuite des frappes turques qui visaient à arrêter l'avancée des Kurdes. Cela faisait plusieurs jours que les combattants kurdes resserraient l'étau sur Tall Rifaat, l'un des derniers bastions de la rébellion dans la province septentrionale d'Alep. Cette victoire est un nouveau coup dur pour les rebelles qui ont essuyé plusieurs revers face au régime qui a lancé une offensive d'envergure le 1er février avec l'appui de l'aviation russe. Les rebelles sont encore très nombreux à Marea, à l'est de Tall Rifaat et dans la ville d'Azaz, à la frontière turque. Les FDS avaient réussi à prendre le contrôle il y a quelques jours de l'aéroport militaire de Minnigh au terme de violents combats contre des factions islamistes et d'autres insurgés. Les Turcs redoutent que les Kurdes, qui contrôlent déjà une grande partie du nord de la Syrie, gagnent la ville d'Azaz et n'étendent leur influence à la quasi-totalité de la zone frontalière.

