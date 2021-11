Crise agricole : la situation sur la RN13 et le périphérique de Caen

Mis à jour 18h50



> A 18h50 : la circulation demeure compliquée sur la 2x2 voies de Carpiquet à l'entrée de Caen, dans les deux sens. A Rots, une déviation par RN84 et Tilly-sur-Seulles a été mise en place. Nettoyage de la chaussée par la DIRNO. L'accès au périphérique Nord par l'A13 reste fermé.

Des agriculteurs sont arrivés à Bayeux, attendus par des CRS à hauteur de la sous-préfecture.





> A 17h45 : Périphérique Nord de Caen saturé dans le sens extérieur de la Pierre Heuzé jusquà la valée des jardins. Situation rouge écarlate sur la Nationale 13 à Carpiquet dans le sens Caen-Bayeux, tout comme sur le périphérique Ouest de Carpiquet à Bretteville-sur-Odon dans le sens intérieur. Dans l'autre sens sur ces deux axes, la circulations se fait au ralenti.

> A 16h40 : l'échangeur de Carpiquet est complètement bloqué dans les deux sens.

> A 16h30 : la situation se complique sur la RN13 dans le sens Caen-Bayeux, les agriculteurs reprenant la route du Bessin. Des pneus en bord de route ont été incendiés. Une fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. La circulation jusqu'à 18h s'annone donc très compliqué de Caen vers Bayeux sur cet axe.

> A 16h10 : il n'y a plus de tracteurs sur le périphérique de Caen. Mais les particuliers ne peuvent toujours pas emprunter le périphérique Nord. En cause du lisier déposé par les agriculteurs qui bloquent les deux voies dans le sens intérieur à hauteur de la valée des jardins. Dans le sens, extérieur, la situation n'est possible que sur une voie, toujours au même niveau. En cause, du fumier déversé également.

> A 15h10 : les autorités enregistraient près de 6 km de bouchon sur le périphérique nord de Caen. Bison Futé employait même le terme de "route fermée", en opposition à l'opération escargot menée ce matin entre Bayeux et Caen et qui avait généré 17 km de ralentissements.