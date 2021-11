Reims (AFP). Incidents Reims/Bastia: 7 supporters bastiais jugés en comparution immédiate

Ces sept personnes, qui sont en garde à vue depuis les incidents, comparaîtront pour "outrages, menaces, rébellion à l'égard de personnes dépositaires d'une autorité publique", a précisé le procureur Fabrice Bélargent lors d'un point-presse. Elles sont toutes très jeunes. Les plus âgées ont 24 ans. Le huitième supporter en garde à vue, un mineur de 17 ans, sera présenté à un juge des enfants, a ajouté le procureur. Au cours des incidents, un supporter corse de 22 ans avait été blessé. "Son oeil serait définitivement perdu", a dit à l'AFP le procureur Bélargent, soulignant toutefois qu'il fallait "attendre l'expertise" qui sera faite. Selon un témoin, le supporter aurait été victime d'un tir de flash-ball, ce que démentait dimanche le parquet de Reims, selon lequel ce jeune homme de 22 ans se serait blessé en tombant à terre. Une information judiciaire va être ouverte sur ce point, a précisé à l'AFP le procureur. Selon le magistrat, "des insultes ont été proférées à l'encontre des forces de police pendant tout le match" entre les deux équipes de L1 et à l'encontre du préfet Erignac mort assassiné à Ajaccio en 1998. "Le préfet, on l'a buté. On va vous niquer, bâtards de Français", a entendu le commandant des forces de police sur place, cité par le procureur Bélargent. En Corse, les syndicats étudiants ont appelé à une journée "université morte", le même jour à Corte (Haute-Corse), après ces gardes à vue qui ont provoqué des violents débordements dimanche autour du commissariat de Bastia. Les trois syndicats étudiants, tous nationalistes, organisent une assemblée générale à 14H00 à l'université de Corse-Pascal Paoli, puis appellent à un rassemblement à 18H00 devant la gendarmerie de Corte. Le président nationaliste de la Collectivité territoriale (CTC), Gilles Simeoni, et celui de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, ont dénoncé, dans des communiqués où ils citent "des témoignages concordants", "des comportements provocateurs et brutaux et des violences déterminées de la part des forces de l'ordre".

