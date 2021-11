Coupe de France : Granville-Marseille aura bien lieu à Caen !

Ce lundi matin, la Ville de Caen devait donner son accord à la présidence de l'US Granville, pour que l'équipe manchoise puisse accueillir l'Olympique de Marseille, début mars, en quart de finale de la Coupe de France. La réponse est tombée ce midi : C'est oui, comme l'a twitté Joël Bruneau : "je confirme que la Ville de Caen accueillera bien l'US Granville à d'Ornano, pour son quart de finale de Coupe de France, face à Marseille" a ainsi officialisé le premier magistrat caennais. Les Maritimes manchois pourront bien défendre leurs chances sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. "Une demande est cependant en cours auprès des instances concernées pour que la rencontre Granville-Marseille, pour l'instant prévue le jeudi 3 mars, soit avancée de 24 heures", indique Aristide Olivier, maire adjoint aux sports. Bénéficier de 48h au lieu de 24h pour remettre le pré normand en état n'étant effectivement, pas un luxe.

Jean-Manuel Cousin (Conseiller délégué au sport de haut niveau, Région Normandie) : "Nous ne voulions pas que ce match se déroule sur un autre territoire que celui de la Normandie".

Du côté de la Région Normandie, la décision de la ville de Caen a été saluée par Jean-Manuel Cousin, le conseiller régional chargé du sport de haut niveau : "Cette situation m'agaçait profondément. Nous ne voulions pas que ce match se déroule sur un autre territoire que celui de la Normandie. Aujourd'hui, la vitrine du sport normand qu'est Granville en ce début d'année 2016, jouera dans l'écrin sportif normand par excellence, et c'est parfait".

Fabrice Clément, le co-président de l'US Granville, rayonnait évidemment, quelques minutes après l'officialisation de cette décision : "je crois que c'est la première fois de ma vie où j'avais mon téléphone avec moi, dans ma salle de bain, ce matin en me lavant. Le stress de cette décision était assez terrible. Quel soulagement de pouvoir jouer à d'Ornano, je suis heureux, très heureux. Pour le club, mais aussi pour les milliers de supporters qui sont derrière nous. Après, que ce soit le 2 ou le 3, qu'importe pour nous".

Fabrice Clément (co-président, Granville) : "Quel soulagement, je suis heureux, très heureux !"

Reste un dernier point à régler : celui de la date définitive de ce Granville-Marseille. Et a fortiori, celle de Caen-Monaco, en championnat de Ligue 1. Car la jeune pelouse de l'antre normande, plantée l'été dernier, et étant cet hiver, dans un état difficile, il semble peu probable que les Malherbsites disposent d'une aire de jeu digne pour accueillir les joueurs de la Principauté, seulement 24 heures après le match de coupe de France des Granvillais. "Les échanges avec les représentants du Stade Malherbe se sont très bien passés" a lâché Aristide Olivier, "nous leur avons promis de mettre tous les moyens nécessaires pour que la pelouse soit dans le meilleur état possible. Nous mobiliserons le personnel qu'il faut et on replaquera les morceaux si besoin".

Aristide Olivier (Adj. sport, Ville de Caen) : "Nous avons promis au SMC de mettre tous les moyens nécessaires pour que la pelouse soit dans le meilleur état possible"

Sans être devin, il y a tout de même fort à parier que le SM Caen demande à repousser cette fameuse 29e journée face à Monaco, au samedi 5 ou au dimanche 6 mars. Chose totalement réalisable à la vue des calendriers des deux formations. Chose surtout, qui aurait pu être actée dès vendredi dernier par la LFP et qui aurait évité un tel imbroglio...

Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé