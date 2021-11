Les faits divers du week-end en Seine-Maritime

Il brise la vitre d'un bar

Samedi 13 février à 3h05 du matin, le Centre d'Information et de Commandement reçoit un appel au 17 : des dégradations volontaires viennent d'être commises sur un bar avenue de Bretagne à Rouen. Une vitre de l'établissement a été brisée. Une patrouille de la BAC se rend sur place et retrouve un homme correspondant au signalement rue Pierre Chirol. Le jeune homme de 17 ans, domicilié à Rouen, a des traces de sang sur les mains. Après avoir été placé en garde à vue, il voit son dossier être transmis au parquet.

Pronostic vital engagé après un accident

Il est 5h45 ce samedi 13 février : un automobilsite roule à vive allure et à contresens sur le cours La Fayette, au Havre. Arrivé sur le cours de la République, il emprunte les voies réservées au tramway. Il finit sa course en percutant un poteau supportant un caténaire. L'homme, âgé de 32 ans et résidant au Havre, a subi un gros traumatisme facial. Son pronostic vital est engagé. Il a été transporté au centre hospitalier Monod au Havre.

Près de 3g d'alcool au volant

Dimanche 14 février à 3h40, la police reçoit un appel au 17. Un témoin leur signale un véhicule faisant des embardées rue du Boulingrin à Rouen. Un autre automobiliste alerte également la police sur la présence d'une telle voiture. Police Secours se rend sur place et retrouve l'aumobiliste suspect sur le boulevard des Belges, en train de rouler sur les jantes. Agé de 41 ans et habitant Rouen, il est soumis à l'éthylomètre et souffle à 2,88g d'alcool dans le sang. Son dossier a été transmis à la justice.