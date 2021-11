Paris (AFP). Tempêtes: environ 15.000 foyers privés d'électricité dans le Sud-Ouest

Le Nord de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente et une partie du Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées étaient les zones les plus touchées par les coupures, selon le distributeur d'électricité. En Dordogne, "2.500 foyers encore privés d'électricité à 9H30 suite à un nouvel épisode venteux dans la nuit dans les régions de Sarlat et de Bergerac. Ils devraient être progressivement réalimentés dans l'après-midi ou en début de soirée", annonçait pour sa part radio France Bleu, une information non confirmée par ERDF. Par ailleurs, les quelque 3.500 foyers qui avaient été privés d'électricité après un premier épisode venteux samedi après-midi dans tout le département ont été réalimentés samedi soir. Pour les Landes, selon la préfecture, il ne restait plus que 3.000 foyers privés d'électricité dans le Sud du département, où la totalité des foyers devraient être réalimentés d'ici la fin de la journée. Selon la préfecture de la Haute-Vienne, sur les 4.000 foyers affectés par les coupures samedi en début d'après-midi, il ne restait dimanche à 10H00 que quelque 180 foyers privés d'électricité qui devrait être rétablie pour ces derniers avant la fin de la journée. En Bretagne, selon le compte Twitter d'ERDF, samedi soir, les coupures concernaient encore 2.000 clients: 1.500 dans le Morbihan et 500 dans le Finistère. Dans les Pays de la Loire, selon le dernier bilan, dimanche matin, les coupures concernent 3.000 abonnés, 1.100 en Loire-Atlantique, 1.200 en Maine-et-Loire, 600 en Vendée, 100 en Sarthe.

