Après les actions des agriculteurs, la réaction du PS Manche

"Ce n'est pas en s'attaquant aux permanences locales du Parti Socialiste qui sont gérées par des bénévoles et dont le financement est assuré par des cotisations d'adhérents, que les agriculteurs trouveront les solutions aux nombreux problèmes qui se posent à eux". C'est le constat du PS de la Manche, qui fait suite aux tags et détritus déversés devant les locaux du parti à Saint-Lô et Cherbourg.

Le premier secrétaire départemental, Arnaud Catherine, reconnaît que "l'actuelle crise agricole que traversent les agriculteurs peut expliquer une forme de détresse, désarroi et colère", mais en appelle à "la responsabilité de toutes et tous, à l'apaisement, au respect et au dialogue". Il en profite pour rappeler les dernières mesures sur les cotisations sociales annoncées par François Hollande. "Le gouvernement œuvre depuis des mois pour rechercher des solutions afin que les agriculteurs puissent vivre dignement d'une agriculture responsable."