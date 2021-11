Handball : la JS Cherbourg stoppée par Billère à domicile (23-29)

Il y a bien eu des cris de joie à la fin du match Cherbourg/Billère, vendredi 12 février... Mais ce sont les adversaires qui les ont lancés. Une équipe béarnaise qui a pris sa revanche et est parvenue à faire tomber la JSC à domicile, devant 2719 spectateurs. Cela n'était plus arrivé depuis neuf matches en compétition !

Un portier imprenable

Les Mauves étaient survoltés à l'entame du match, ce qui a conduit le coach Sébastien Leriche à remplacer ses joueurs cadres en milieu de première période. Billère en a profité pour remonter au score, et les deux équipes se quittaient à 15-15 à la mi-temps. En seconde période, Arnaud Tabarand dans les buts béarnais a formé un rempart presque infranchissable, avec 13 arrêts en trente minute. Ajoutez à cela 4 pénaltys loupés pour la JS Cherbourg, des assauts gagnants de Guillaume Crépain et Pierrick Verdier... C'est donc une défaite 23-29 qu'encaisse la JS Cherbourg, "un score sévère qui ne reflète pas tout à fait le match" selon Sébastien Leriche, qui concède des erreurs, et salue l'adversaire :

Défaite amère pour Valentin Doudeau, seul au poste de demi-centre (Baptiste Calandre étant grippé), selon qui l'équipe avait toutes les cartes en main pour revenir au score :

La suite pour la JSC ce sont deux déplacements (à Dijon et Istres), face à des candidats aux playoffs. "C'est pas la crise, on a perdu un match, c'est juste la fierté qui en prend un coup" :