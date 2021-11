Yuzawa Naeba (Japon) (AFP). Ski: Pinturault remporte le Géant de Yuzawa Naeba devant Faivre

Redevenu le petit prince blond, Pinturault, 24 ans, avait déjà mené la charge du triplé historique en combiné le 22 janvier à Kitzbühel (Autriche), devant Victor Muffat-Jeandet et Thomas Mermillod Blondin. A Yuzawa Naeba, où la Coupe du monde n'était pas revenue depuis 41 ans, le Courchevellois, deuxième à l'issue de la première manche à 52/100e de l'Allemand Fritz Dopfer, a été étincelant sur le second parcours et une neige radoucie par la température printanière (quelque 10°C). Impeccable dans le mur, le Savoyard a emmené de la vitesse dans la diagonale conduisant au dernier plat. Il a précédé Faivre de 51/100e, alors que le vétéran et revenant italien Massimiliano Blardone a complété le podium à 67/100e. "Qu'est-ce que je pouvais espérer de mieux? C'est la première fois ici. Ce n'est pas Adelboden (le géant de référence, en Suisse), mais c'est une très bonne piste pour la Coupe du monde", a indiqué le vainqueur. - Hirscher en difficulté - Dopfer -finalement septième à 1 sec 45/100- n'a pas été le seul à se perdre sur le second tracé. Maître du géant cette saison (trois succès), l'Autrichien Marcel Hirscher a reculé de la troisième place provisoire de la première manche à la sixième finale (+1.31), son plus mauvais résultat dans la spécialité depuis trois ans. S'il a ainsi perdu quelques points dans la course au gros globe face au jeune Henrik Kristoffersen, le Salzbourgeois garde quand même le cap, avec 124 points d'avance avant le slalom dominical, dont le Norvégien est le favori. La domination française a été confortée par la cinquième place de Victor Muffat-Jeandet (+0.91), qui restait sur trois podiums en géant. Avec la nouvelle année, Pinturault a laissé derrière lui un début de saison calamiteux entre sorties de piste et une lourde chute en géant à Beaver Creek (Eats-Unis). "C'est dur, surtout que ça skie vite et j'ai l'impression qu'il y a un peu le destin qui s'acharne", s'était désolé le Savoyard le 13 décembre à Val d'Isère, après qu'un piquet courant dans la pente eut entravé sa course vers un possible podium en slalom. Parti pour jouer le haut du classement général, le Savoyard était rentré provisoirement dans le rang. Mais ce n'est pas dans sa nature. - Purs géantistes - Avec les annulations d'Adelboden et de Garmisch-Partenkirchen (Allemange), les purs géantistes n'avaient pas ressenti l'adrénaline de la compétition depuis 55 jours et l'épreuve d'Alta Badia (Italie), remportée le 20 décembre par Hirscher. C'était le cas notamment de Faivre et Blardone. On savait que l'Azuréen, 24 ans et champion du monde juniors en 2010, avait beaucoup de facilités. Mais, depuis une quatrième place le 8 décembre 2013 à Beaver Creek, le skieur niçois attendait son premier podium sur le circuit majeur. En 12 ans, Blardone a lui accumulé 25 podiums en géant, pour sept victoires. Mais celui de Naeba, à 36 ans et demi, "est un dernier cadeau à mes deux enfants, à mon épouse", a déclaré le Piémontais qui participe à sa dernière saison. Le champion de Domodossola aura patienté près de quatre ans pour s'adapter aux nouvelles cotes des skis de géant et remonter, peut-être une denrière fois, sur la +boîte+.

