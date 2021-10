L'affaire DSK bientôt dans un épisode de NY Unité Spéciale.

Ça ne surprend personne mais l'affaire DSK sera bientôt dans un épisode de NY Unité Spéciale. Les scénaristes de la série plancheraient d’ores et déjà sur l’écriture d’un épisode inspiré de l’affaire. Un épisode qui n'arrivera pas sur nos écrans avant 1 ou 2 ans ! En revanche, on a déjà le générique. Regardez la parodie ci-dessous accompagnée (pour celles et ceux d'entre vous à qui cela a échappé) de la première "vraie" photo de la fameuse femme de chambre. Cette photo a été publiée hier matin par Paris Match mais le journal a souhaité malgré tout masquer le visage avec un bandeau noir sur les yeux.

Un été placé sous le signe de l'humour pour M6 avec l'arrivée de Kev Adams et sa série "Soda". La série "Scènes de ménage" cartonne mais cèdera sa place prochainement à cette nouvelle fiction intitulée « Soda » et produite par Calt (ndlr : la boite de prod qui est à l'origine de Kaamelott ou Caméra Café). Cette création originale suivra les péripéties quotidiennes d'un lycéen incarné par l'humoriste Kev Adams découvert grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 « On n'demande qu'à en rire »

On reste sur M6 avec Sonia Rolland qui va bientôt entrer en tournage et se mettre dans la peau d'une Bridget Jones à la française. L'actrice planche sur une nouvelle série actuellement adaptée du livre de Julie Manoukian "Anna : chroniques de la débauche ordinaire". Le projet tournera autour d'Anna, sorte de déclinaison française de Bridget Jones de 30 ans qui donne tout pour rencontrer son prince charmant dans la fourmilière parisienne.

La sélection télé de ce vendredi soir, c'est « Mystère au Moulin Rouge » avec Émilie Dequenne (ndlr : que l'on a pu apercevoir notamment dans « La meute » en 2010 ou dans « La fille du RER » en 2009). L'actrice belge incarnera une provinciale montée à Paris pour retrouver sa sœur, danseuse au Moulin Rouge, qui a mystérieusement disparu. Au fil de son enquête, la détective amatrice découvrira une série de meurtres dont elle pourrait être la prochaine victime. C'est à découvrir sur France 2 dès 20h35 ce soir.