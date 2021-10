Crise agricole : la préfète de région chez des agriculteurs de l'Orne

Au lendemain de l'annonce par François Hollande de la baisse des charges pour les agriculteurs, et 72 heures avant le prochain conseil des ministres de l'agriculture européens, la préfète de région est venue au Gaec du Loiret, à Forges, aux portes d'Alençon. Une visite de l'exploitation agricole, suivie d'une longue discussion avec une dizaine d'agriculteurs : des élus de la FRSEA, de la FDSEA61 et des JA61, mais aussi avec les responsables des filières lait, viande, céréales. Nicole Klein :

Actuellement dans l'Orne : 400 agriculteurs sur 5600 ont un revenu mensuel inférieur à zéro. 1400 ont déposé des dossiers de demandes d'aides. 4.4 millions d'euros d'allègements de charge ont déjà été accordés à l'agriculture ornaise, mais c'est insuffisant. Les responsables syndicaux s'attendent au doublement de ce chiffre d'ici le printemps. Si rien ne change, plus de la moitié des exploitants agricoles ornais vont se retrouver en difficulté cette année. Les jeunes agriculteurs, encore plus endettés que leurs aînés, sont les plus en difficulté. Guillaume Larchevêque, président des JA61 :

Crise multi-structurelle, effondrement des prix, rapports déséquilibrés avec les industriels, zones défavorisée, PAC, construction des filières … les sujets de discussion ont été nombreux. Une discussion courtoise par des gens désespérés, qui ont bien taclé leur ministre Stéphane Le Foll, qui est porte-parole du gouvernement 6 jours par semaine et ne s'occupe d'agriculture que le 7ème jour, la France est absente à Bruxelles.

Une fois de plus, dans une énième réunion, les agriculteurs ont expliqué que ce qu'ils voulaient c'était pouvoir vivre de leur métier, que les industriels leurs achètent leur production à un prix rémunérateur. A plus court terme, ils attendent de connaître le taux de réduction de leurs charges, promis la veille par François Hollande. Arnold Puech d'Alissac, président de la FRSEA normande :

La préfète de région a conclu en annonçant une autre réunion : une « table ronde régionale », le 24 février en préfecture de région, à Rouen.