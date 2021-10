Le "fast good" s'implante à Rouen

Le concept de restauration rapide est bien connu. Kathleen Duval, jeune Rouennaise de 29 ans, développe actuellement le concept de "fast good", par opposition à "fast food". "Le principe, c'est de manger vite et bien", résume Kathleen, lauréate Créactifs 2015, qui a remporté la somme de 5 000€ pour développer son projet.

Produits 100% bio

Yummy Kitchen, c'est le nom que portera la future entreprise de Kathleen. En attendant, la jeune femme est à la recherche d'un local, idéalement "dans le carré magique de Rouen, soit au niveau de la place des Carmes ou dans le quartier de la Cathédrale". Et en attendant de trouver la perle rare, Kathleen fourmille d'idées. "J'ai besoin d'une surface assez grande pour proposer de la vente à emporter mais également sur place. J'aimerais également développer la vente de paniers de fruits et de légumes bio. Je serai ainsi le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur."

Cette envie de démocratiser l'accès au bien manger a commencé lorsque Kathleen a été diagnostiquée hyper sensible au gluten. "C'est à ce moment là que je me suis aperçue qu'il n'y avait rien à Rouen pour manger correctement, sans gluten, mais à un prix raisonnable." Depuis, l'entrepreneuse a fait du bio et du sans gluten son cheval de bataille. "Je pense qu'il est temps de changer notre manière de consommer. Notre restaurant sera écoresponsable et l'objectif est vraiment de faire découvrir aux clients de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. En démocratisant l'accès au bio, on le rend moins cher. J'espère que d'autres nous suivront sur cette voie."