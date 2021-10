Paris (AFP). Victoires de la musique: la 31e édition dédiée aux victimes des attentats

"Plus que jamais, nous avons besoin de culture et de musique", estime Laurent Didailler, directeur général du label PIAS et président des Victoires, en référence aux attentats ayant frappé la France en novembre. Stromae avait dominé l'édition 2014 des Victoires avec trois récompenses, imité en 2015 par Christine and the Queens. L'édition 2016, diffusée en direct sur France 2 et sur France Inter depuis le Zénith de Paris, s'annonce plus ouverte: aucun grand favori ne se dégage au vu de la liste des nommés, qui fait une place importante à la génération "The Voice" avec la présence de Kendji, Louane et Frero Delavega, rois des ventes de disques. Dans les catégories reines de la cérémonie, Véronique Sanson sera en course pour une troisième Victoire d'artiste féminine, vingt ans après la dernière obtenue dans cette catégorie, en 1996. Une nomination qu'elle doit à sa tournée réussie sur ses "Années américaines", même si elle n'a pas publié d'album original depuis plusieurs années. Yael Naim, déjà sacrée artiste féminine en 2011, semble toutefois très bien armée pour enlever de nouveau le morceau avec son bel album "Older", également nommé dans la catégorie album de chansons. Zaz complète le trio de nommées dans cette catégorie. Chez les artistes masculins, Dominique A, trois ans après sa première Victoire de la musique, est en course pour la passe de deux. Il est nommé aux côtés de Kendji, 19 ans, véritable stars des charts depuis deux ans mais qui avait été boudé par la sélection l'an dernier, et de Vianney, qui fêtera ses 25 ans au lendemain de la cérémonie, samedi. - Un nouveau trophée - Autres idoles des "ados" en lice: Louane, 19 ans, nommée dans deux catégories (album révélation et chanson originale) et Frero Delavega (album de chansons), le duo festif composé de Jérémy Frérot (25 ans) et Florian Delavega (28 ans). Au-delà de ces jeunes chanteurs souvent "vus à la TV", la cérémonie va aussi offrir une visibilité en prime time à d'autres artistes émergents pour le moment plus habitués des festivals et des salles de concerts que des plateaux de télévision, comme Jeanne Added, Faada Freddy, Feu! Chatterton, Hyphen Hyphen ou Jain. Entre 25 et 30 titres en live sont prévus sur la scène du Zénith de Paris, où Johnny Hallyday (nommé pour l'album de chansons et la chanson originale) devrait aussi venir faire un tour en fin de soirée, après le concert qu'il doit donner le soir-même en Dordogne. Christine and the Queens, après ses trois Victoires de l'an dernier, est encore nommée deux fois cette année, dans les catégories spectacle musical/tournée et vidéo-clip. Stromae, dont l'album "Racine carrée" vient de franchir la barre des 2 millions d'exemplaires écoulés en France, peut encore grappiller un trophée dans la catégorie vidéo-clip. A noter que les lauréats se verront remettre cette année un nouveau trophée, un "V" en cristal réalisé par la maison Daum. Pour onze des douze catégories, le palmarès est établi d'après les votes de 600 professionnels représentant la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents). Seule la Victoire de la chanson originale par le public, invité à départager les quatre finalistes (Johnny Hallyday, Louane, Maître Gims et Nekfeu) en votant sur internet jusqu'à jeudi soir. Au-delà de la pensée pour les victimes du 13 novembre, ces 31e Victoires célébreront aussi William Sheller avec une Victoire d'honneur pour ses 40 ans de carrière et se souviendront de Michel Delpech, disparu en début d'année.

