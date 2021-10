Los Angeles (AFP). La fuite de gaz massive en Californie temporairement sous contrôle

Elle avait jusqu'à présent prévu d'enrayer la fuite d'ici la fin du mois au plus tard. "SoCalGas contrôle temporairement le flux de gaz au puits d'Aliso Canyon" où une fuite a été constatée en octobre par des employés de la compagnie gazière, qui dit avoir "initié le processus pour arrêter la fuite de façon permanente", selon un communiqué. La fuite sera "déclarée terminée une fois que l'autorité californienne du pétrole et des ressources géologiques (DOGGR) aura confirmé que le puits est définitivement scellé", ajoute SoCalGas. La fuite est considérée comme une catastrophe environnementale par de nombreux experts, car le méthane est un gaz à effet de serre environ 80 fois plus nocif pour la couche d'ozone que le dioxyde de carbone. Le méthane est un gaz inodore mais des additifs nauséabonds ont entraîné des migraines, saignements de nez et nausées chez beaucoup de résidents de Porter Ranch, le quartier où se trouve le puits défectueux, forçant quelque 4.500 d'entre eux à déménager. SoCalGas a rappelé qu'elle avait commencé le 4 décembre à forer un puits de secours pour ensuite boucher totalement le réservoir qui fuyait.

