Un Rouennais en finale du championnat de France du dessert

C'est au mois de septembre que Jérôme Bellegueille, chef pâtissier du restaurant Origine depuis plus de quatre ans, s'inscrit au championnat de France de dessert. "J'avais proposé une recette de dessert au chocolat, à l'orange parfumé au yuzu et à la coriandre, explique le jeune pâtissier de 32 ans. Mi-décembre, on m'a annoncé que j'étais sélectionné pour participer aux finales régionales." Le 3 février à Beuvry, dans le Nord, Jérôme termine sur la première marche du podium et décroche surtout un billet pour la finale nationale qui aura lieu le mercredi 23 mars à Biarritz.

Près de 5h d'épreuves

Là, pendant près de cinq heures, les huit candidats sélectionnés referont leur dessert de sélection plus une épreuve de panier garni. "Nous aurons 14 minutes pour choisir les produits qui nous serons présentés et que nous utiliserons pour ce deuxième dessert ainsi que pour élaborer la recette, qui ne devra plus être modifiée ensuite." Si le stress est évidemment présent, le chef ne sera pas en terre inconnue puisqu'il a déjà participé au concours en 2009, où il était allé jusqu'en finale. Cette fois, c'est pour gagner que Jérôme avoue participer. "Etre champion de France du dessert, c'est une reconnaissance professionnelle mais également un tremplin", assure celui qui envisage d'ouvrir sa propre pâtisserie s'il remporte le championnat.