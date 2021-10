Washington (AFP). Christine Lagarde seule candidate à la tête du FMI

Nommée à la tête du FMI en juillet 2011 pour cinq ans, l'ancienne ministre de l'Economie française avait officiellement fait acte de candidature le 22 janvier et avait reçu de nombreux soutiens en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Le FMI avait ouvert le processus de dépôt de candidatures le 22 janvier et l'a refermé mercredi soir. "Une candidate, l'actuelle directrice générale Christine Lagarde, a été retenue", indique dans un communiqué le conseil d'administration du FMI, qui représente ses 188 Etats-membres. Le conseil d'administration va désormais entendre Mme Lagarde et souhaite prendre sa décision "le plus vite possible", a-t-il précisé dans le communiqué. Son choix final, qui ne devrait réserver aucune surprise, doit être fait d'ici au début mars. Lors de sa nomination en 2011, Mme Lagarde avait dû affronter la candidature du gouverneur de la Banque centrale du Mexique Agustin Carstens.

