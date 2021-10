Foire de Caen : couac autour des chiffres de la fréquentation

Le 28 septembre 2015, comme il est de tradition à la fin de chaque Foire internationale de Caen, les organisateurs de l'événement dressaient un premier bilan de la manifestation et annonçaient le thème et les dates de l'édition suivante. La fréquentation était alors estimée à 197 000 visiteurs. Cinq mois plus tard, dans la brochure servant au démarchage des exposants, Caen Event assure avoir accueilli 199 143 visiteurs sur onze jours, "soit une augmentation de plus de 22 000 visiteurs par rapport à l'édition 2014". Une publication distribuée alors même que l'Office de justification des statistiques des foires et salons et de l'Union française des métiers de l'événement s'apprêtent à publier en ligne un bilan certifié faisant état de 149 862 visites* et d'une fréquentation** de 176 222 personnes...

Trois explications possibles

Pour expliquer la différence, de taille, Grégory Berkovicz, président de Caen Event, voit trois possibilités : "Nos prestataires ont travaillé différemment cette année et ont changé de méthode de comptage. C'est une première éventualité. Ensuite, autre possibilité : que ce soit l'organisme de comptage qui ait appliqué une méthode différente, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nos chiffres ou les leurs soient faux. Mais cela nuit à la comparabilité. Enfin, la troisième possibilité, c'est que nous ayons commis une erreur dans l'application des ratios." Le président de Caen Event se laisse une semaine à dix jours pour éclaircir la situation et rappelle qu'il mesure lui le succès "au taux de satisfaction des exposants".

La prochaine Foire internationale de Caen doit avoir lieu du vendredi 16 au lundi 26 septembre.



* Le terme "Visites" correspond à la sommes des entrées de visiteurs uniques.

** La « Fréquentation » est la somme des entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d’ouverture. Pour le calcul de la fréquentation est pris en compte, sur toute la durée d’ouverture de la manifestation, le nombre total de visites, dites « entrées visiteurs » et le nombre d’entrées des personnels des exposants, calculé à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l’organisateur.