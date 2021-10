L'USOM passe en force face à Arras

Après un départ difficile (6-0), les Mondevillaises ont réctifié le tir et livré une belle bataille dans le Nord pour remporter de précieux points. Les deux formations, qui ont fait jeu égal pendant toute la rencontre, ont dû aller en prolongation pour se départager. A noter la grosse performance de la jeune Lysa Millavet qui réalise un double-double avec 18 points et 13 rebonds.

"On a voulu un combat de boxe et on l'a eu, lâchait un Romain L'Hermitte soulagé. Nous étions très nerveux car on n'aime pas être dans la peau de celui qui doit gagner." Pas le temps de savourer, l'USOM doit déjà se remettre au travail pour la réception de l'union Hainaut samedi 13 février (à 20h).