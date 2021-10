Coupe de France : Marseille ou Trelissac pour Granville

Au contraitre des autres équipes qualifiées pour les quarts de finale de la 99e édition de la Coupe de France, l'US Granville ne connaîtra son adverssaire que ce soir. Et pour cause, les Maritimes affronteront le vainqueur de la rencontre Trelissac-Marseille progammée ce jeudi 11 févrer à 21h. Les Normands ne savent pas non plus s'ils auront le privilège de recevoir. Tout dépendra du vainqueur. Reste également à savoir où. Le quart de finale se jouera le mardi 1er mars, ou le mercredi 2.

La #teamgranville recevra @OM_Officiel ou se déplacera à @TrelissacFC le 1er ou 2 mars en quarts de #CoupedeFrance pic.twitter.com/DA85B53RTD — US Granville (@US_Granville) 10 Février 2016