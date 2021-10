Nördik Impakt s'offre un échauffement en avril

Les organisateurs de l'un des festivals majeurs de musique électronique en Europe ont décidé d'innover. Ils lancent les 1er et 2 avril prochain "En attendant Nördik Impakt", avec deux soirées de concerts au Cargö à Caen. Le premier jour se produiront les Germano-mexicains de Pachanga Boys (techno), le DJ allemand David August (techno), les ambiances lugubres de La Mverte et le Caennais Y@nosh back to back flow. Le lendemain, la scène sera réservé au Norvégien Andre Batten (électro), et aux Français W.L.V.S. (techno), Brekbot (électro), Faroe (électro pop) et Okaïde (techno).