Un quatrième couple bientôt dans "Scènes de Ménages"

Dans la mini-série d'M6 "Scènes de Ménages" qui cartonne, il y aurait bientôt un quatrième couple. Ce sont les acteurs de cette fiction qui l'ont confirmé au site internet allociné. Regardez ci-dessous les quelques précisions apportées par Frédéric Bouraly, le comédien qui incarne José dans la série.

Stéphane Bern a tourné une émission à l’Élysée il y a 15 jours pour France 2. L'animateur de « Secrets d’histoire » a profité de l’absence de Nicolas Sarkozy en raison du G8, pour tourner un épisode exceptionnel à l’Élysée. Vous le découvrirez à la rentrée et y verrez des images des salons et des jardins de l’Élysée notamment.

La visite de Patrick Dempsey en France est prévue aujourd'hui. Le héros de Grey's Anatomy sera sur le circuit des 24 Heures du Mans dans le cadre d'une exhibition spéciale et pilotera l'historique Mazda 787B, restaurée, victorieuse au Mans en 1991, pour le 20e anniversaire de cet événement.

Pour la sélection télé du jour, il faudra être abonné à la chaine TF6. C'est elle qui sort du lot ce soir, (et ce n'est pas fréquent) avec la diffusion inédite dès 20h40 du reportage intitulé "Gaga by Gaultier" où Jean-Paul Gaultier joue les journalistes et tente de déchiffrer l'univers de Lady Gaga. Nous vous avions déjà parlé de ce reportage, il sera diffusé ce soir.