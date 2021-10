Le Caen tennis de table club rate encore le coche

Les matchs se suivent est malheureusement se ressemblent pour le CTTC. Encore battu 1-4 à domicile face à Hennebont, une équipe qui pointait à la cinquième place avant la rencontre, les Caennais n'ont pas réussi à prendre le dessus dans ce match et reste neuvièmes. Pour le coach Xavier Renouvin cette défaite est notamment due au manque de régularité de ses joueurs : "On fait une bonne prestation mais trop irrégulière. Jakub Kleprlik par exemple, il a fait un bon premier match, mais il a été moins bon dans le deuxième".

Et si on peut noter la bonne performance de Romain Lorentz, seul joueur caennais a avoir remporté son match, la contre performance de Patrick Baum n'a pas aidé les hommes de Xavier Renouvin: "Patrick n'a pas bien joué, et c'est sûr que sa défaite 0-3 nous a mis un coup au moral". Il faudra donc se remobiliser pour le derby face à Rouen le 9 mars prochain. Dans ce match clé dans la lutte pour le maintien, le coach espère une seule chose : "il faut que tout le monde joue bien en même temps, une seule bonne performance, ce n'est pas suffisant !".