Les arbitres de la rencontre viennent de livrer leur verdict : la match se tiendra bien ce soir à 21h00.

Comme pour les 32èmes et les 16èmes, le match est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur Tendance Ouest et sur l'appli Tendance Ouest pour iphone ou androïd. Un match historique commenté en direct par Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé.

Allez Granville !