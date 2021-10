Et 1, et 2, et 3...

Une nouvelle édition du Cythel Festival se prépare. Ce festival qui mêle cinéma, arts graphiques, musique, danse, expositions, théatre, est porté par une équipe de jeunes alençonnais.

Mais sa troisième édition ne pourra avoir lieu que s'ils réunissent le budget pour en couvrir les frais.

D'où le lancement d'une campagne de financement participatif, sur Internet:

http://www.boostezvosprojets.fr/projets/cithem-festival