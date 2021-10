Cagny : pour des appels de phare, il frappe un automobiliste avec un nunchaku

Une BMW arrive et lui fait des appels de phare pour qu'il se rabatte, ce qu'il fait. Le conducteur, en le doublant lui aurait fait un doigt d'honneur. Sorti de la voie rapide, à un feu rouge, l'homme descend de son véhicule et s'en prend aux passagers de la BMW. Armé d'un nunchaku (arme constituée de deux bâtons reliés par une chaine), il frappe à plusieurs reprises l'automobiliste qui s'écroule, blessé au visage (œil, pommette), au coude, aux vertèbres. Alors le forcené tente d'agresser la femme réfugiée dans sa voiture. Il frappe dans les vitres avec son arme, casse le rétro. Le couple parvient à s'enfuir.

L'individu a comparu le jeudi 4 février devant le tribunal de grande instance de Caen, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, détérioration de bien appartenant à autrui et violence aggravé suivie d'incapacité. « Je revenais d'un mariage, explique le prévenu, j'avais un peu trop bu. Je me suis senti agressé, je voulais leur faire la morale ».

L'homme, âgé de 58 ans est agent de sécurité à l’hôpital. Il a pratiqué durant 27 ans des arts martiaux. « Ce n'est pas une raison pour détenir cette arme dans votre véhicule, ce déchainement est disproportionné » fait remarquer le président. L'agresseur écope de six mois de prison avec sursis, de six mois de suspension de permis, de 524 euros de préjudice morale, d'une provision de 1 000 euros quant aux dommages et intérêts. La victime souffrant de séquelles à son œil, une expertise médicale a été demandée.