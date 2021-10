Caen : les jeunes nageurs à la fête au stade nautique

Le stade nautique de Caen a vécu un week-end chargé les 4 et 5 juin. La deuxième édition du Meeting national des jeunes a accueilli 518 compétiteurs du nord et de l'ouest de la France (plus du double de l'année dernière) pour 2300 engagements.