L'AICO soutient les inventeurs du Grand ouest

L’Association des inventeurs et chercheurs de l’ouest (AICO), qui accueille à la bibliothèque scientifique de Caen une trentaine de membres du grand Ouest, compte aujourd’hui une bonne proportion de salariés d’une autre activité, quelques retraités, et demandeurs d’emploi.



Parcours du combattant

“On compte en fait peu d’inventeurs particuliers dans notre agglomération”, explique Jean-Jacques Marin, président de l’AICO. “Et il y en a de moins en moins, la faute à Internet qui offre une plus vaste documentation, et au parcours d’innovation qui se complique.” Ce parcours repose sur une démarche précise que doit suivre l’inventeur : rechercher des éventuels brevets similaires existants, étudier la faisabilité et le potentiel commercial du nouveau produit...

L’AICO accompagne chaque porteur d’idée à travers ces différentes étapes. “C’est un parcours passionnant, mais qui peut durer 18, voire 24 mois... Il faut du temps, mais aussi de l’énergie et de la volonté. Et bien sûr, un peu d’argent.” L’un des membres de l’AICO y est parvenu récemment : il a créé la plus petite voiture du monde !